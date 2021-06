Wie moet spelen tegen Portugal? "Het is het moment om Vermaelen te zetten"

"Iemand nodig naast Witsel"

Hoe moeten we het dan doen tegen Portugal? "Het is moeilijk. In principe heeft Martinez iemand nodig naast Witsel. Alleen weet je niet of De Bruyne zich daar goed zal voelen tussen dat kluwen van Portugese spelers. Dus ik denk dat hij iets hoger zal spelen zondag."

"De positie die Kevin De Bruyne zal innemen, is niet onbelangrijk voor de rest van het team", opent Eddy Snelders. "Kevin is een scharnierspeler en ik denk dat de tactiek van bondscoach Roberto Martinez begint met zijn positie."

"Zou voor Vermaelen kiezen centraal achterin"

Wie sneuvelt dan in de basisopstelling: Carrasco/Hazard op links of Doku/Mertens op rechts? "Ik denk dat er rechts iemand zal wegvallen en dat De Bruyne meer naar die kant zal trekken", zegt Snelders nog.

"Op links heb je Eden Hazard, die hard werkt, maar nog niet scherp is. Dat zal wel nodig zijn tegen Portugal. Het is dus niet ondenkbaar dat Yannick Carrasco aan de wedstrijd begint."



Thorgan Hazard lijkt een zekerheid op de "linksachter"? "Het kan ook zijn dat Carrasco een rij naar achteren schuift en dat ook E. Hazard start. Maar Carrasco speelt liever hoger en hoopt daar te starten. Ik denk wel dat T. Hazard zal spelen en dat Carrasco eventueel voor hem speelt."



Dan is er nog een twijfelgeval: de centrale positie achterin. Wie speelt daar? "Eerlijk gezegd denk ik dat de bondscoach voor Thomas Vermaelen zal kiezen. Hij is geleidelijk gebracht en speelde een wedstrijd zonder druk tegen Finland. Het is het moment om hem te zetten."

"De Finnen zijn niet gevaarlijk geweest en hebben hem niet echt onder druk kunnen zetten. Hij deed 90 minuten mee en dat is niet onbelangrijk. Vermaelen is helemaal in orde en een fitte Vermaelen is iemand waar je rekening mee moet houden."

"Met hem in de ploeg kan je ook gemakkelijker schuiven naar een viermansdefensie met twee links- (Vertonghen/Vermaelen) en twee rechtsvoetigen (Alderweireld/Meunier). Dat is mooi meegenomen."