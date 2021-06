Verenigde Staten blijven soeverein heersen over Nations League volleybal

Brazilië probeerde het tij nog te keren, maar de Verenigde Staten had bloed geroken. De Braziliaanse vrouwen kraakten en de VS trok de 4e set naar zich toe met 21-25.

Ook in set 2 en 3 waren de verschillen tussen beide ploegen marginaal. Maar op de belangrijkste punten konden de Amerikaanse vrouwen hun hoofd het meest koel houden. 23-25 was tot tweemaal toe het logische gevolg.

In het Italiaanse Rimini werd vanavond de finale van de Nations League volleybal afgewerkt. Met Brazilië en de VS stonden 2 kleppers tegenover elkaar.

Met 8 zeges en 7 nederlagen eindigden de Yellow Tigers op de 9e plaats na de reguliere fase. De top 4 na de groepsfase stootte door naar de finaleronde.



De Belgische vrouwen zijn in de Nations League een van de "challenger teams" en dus niet verzekerd van deelname. Maar in deze editie is er uitzonderlijk geen degradant, waardoor de Tigers er in 2022 ook bij zullen zijn.





In 2018 eindigde België in de eerste editie als 13e, een jaar later misten ze als 7e maar nipt de finaleronde die destijds met 6 werd afgewerkt.