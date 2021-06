Vd.Heyden speelde in 2007 tegen Ronaldo: "Pas dubbele dekking op hem toe"

In 2007, in de voorronde van het EK 2008, gingen de Duivels op een nochtans mooie lenteavond met de billen bloot tegen Portugal. 4-0 werd het in het José Alvalade-stadion in Lissabon.

Ronaldo (2x), ja hij, Quaresma en sluipschutter Nuno Gomes namen de doelpunten voor hun rekening.

"Ik stond die avond eerder tegen Quaresma", blikt Peter Van der Heyden terug op het duel. "Met die cijfers, 4-0, kun je in elk geval niet zeggen dat we het goed gedaan hebben."

"We probeerden met 2 à 3 verdedigers om Ronaldo af te stoppen, maar zo kwamen we op andere posities in de problemen. Ronaldo uit de wedstrijd houden kan enkel als hij een mindere dag heeft."

Intussen zijn we 14 jaar verder en Ronaldo is nog altijd het grote uithangbord van dit Portugal.

Van der Heyden: "Het kan zijn dat Ronaldo misschien net wat minder zichtbaar is, maar hij is zo een ongelooflijke teamplayer. Hij maalt in functie van het team bijzonder veel kilometers, dat zie je minder bij Lionel Messi."

"Ronaldo is zo compleet, we zullen echt top moeten zijn om hem van een doelpunt te houden. Hij is op leeftijd, maar fysiek en mentaal is hij nog altijd enorm sterk. Hij is een bijzondere mature aanvaller, hij speelt op dit EK met enorm veel zelfvertrouwen."

