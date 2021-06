Vandegoor en Nys over Tour-strijd: "Het wordt meer dan enkel Roglic en Pogacar"

Open strijd voor geel

Ergens op een Bretoense parking, in de pletsende regen, namen Vandegoor en Nys vrijdag de tijd om vooruit te blikken op de 108e Tour de France. "Bij het buiten rijden van België is het beginnen te regenen en het is nog geen seconde gestopt. Gelukkig zal het zaterdag wel droog zijn in Bretagne", klinkt het.

Vandegoor en Nys verwachten een boeiende eindstrijd in het klassement. "Het is koffiedik kijken hoe de strijd tussen Roglic en Pogacar zal verlopen. Ik ben wel benieuwd naar de tactiek, want ze zeggen allemaal dat ze het anders zullen aanpakken dan vorig jaar", vertelt Vandegoor.

"Vorig jaar is Jumbo-Visma op een zware counter gelopen. Dat willen ze niet nog eens meemaken. Team UAE is ook versterkt, met Hirschi erbij. En laten we Ineos niet vergeten: zij zitten met 3 kleppers, met Thomas, Carapaz en Porte."

"Ineos heeft hier al veel successen geboekt in het verleden, maar vorig jaar was een stevige tegenvaller met Bernal", weet Nys. "Thomas en Carapaz zijn nu de twee speerpunten. Er zal meer zijn dan enkel Roglic en Pogacar."

Krijgen we opnieuw een Sloveense tweestrijd?

22 Belgen aan de start in Brest

In Brest beginnen er 22 Belgen aan hun drieweekse onderneming in Frankrijk. Wat verwachten Vandegoor en Nys van onze landgenoten? "Het uithangbord is opnieuw Wout van Aert. Hij is nog niet top, maar won wel op klasse het BK. Hij tempert zelf de verwachtingen, maar hij blijft wel Van Aert. Als hij zaterdagnamiddag aan de voet van de slotklim komt, zal de stier in hem wel naar boven komen."

"Het BK heeft hem veel vertrouwen gegeven. Na zijn hoogtestage was er wat onzekerheid, hij had nog niet het gevoel dat hij wou. Maar winnen geeft een boost. Hij krijgt een unieke kans in die eerste week om geel te pakken, maar dat geldt ook voor Van der Poel."

Als hij morgen aan de voet van de slotklim komt, zal de stier in Van Aert wel naar boven komen. Christophe Vandegoor

Wat de andere Belgen betreft wordt het wat afwachten, stelt ons radioduo. "Stuyven heeft dit seizoen Milaan-Sanremo al op zak, maar een rit in de Tour geeft extra pigment aan je palmares. Dat weet hij."

"Van Avermaet weet natuurlijk wat het is om te winnen in de Tour én ook het geel te dragen, maar hij moet opboksen tegen de jongere generatie. Ook Teuns is iemand die kan mikken op een ritzege."

In de ploeg van Van der Poel, Alpecin-Fenix, zitten er met Merlier en Philipsen nog twee landgenoten die hun zinnen op een ritzege hebben gezet. "Merlier is intrinsiek de snelste Belg. Ik wil hem graag Parijs zien halen om te schitteren op de Champs-Elysees." "In de Giro was hij wel snel vermoeid", plaatst Vandegoor een kanttekening. "Of was het bewust om hem snel uit koers te halen?", vraagt Nys zich af. "Samen met Philipsen vormt hij alvast een sterk duo, dat mekaar ook kan helpen."

Een gevaarlijk duo bij Alpecin-Fenix: Merlier en Philipsen.