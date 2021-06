Van der Poel droomt van geel: "Ik zal echt 100% in orde moeten zijn"

"NK was dramatisch, maar ik voel me goed"

De Ronde van Frankrijk gaat morgen van start in Brest. De eerste twee ritten zijn meteen op het lijf geschreven van de puncheurs in het peloton. Naast Van Aert en Alaphilippe is ook Mathieu van der Poel een van de topfavorieten voor het openingsweekend.

"Donderdag hebben we de laatste 30 kilometer van de openingsrit verkend. Het is een zware etappe, een beetje verraderlijk zelfs, met een lastige finale. In het begin liggen de percentages rond de tien procent. Het is drie kilometer bergop zonder dat het op het einde echt afvlakt", zegt van der Poel.

Van der Poel reed onlangs nog een ijzersterke Ronde van Zwitserland met twee ritzeges. Maar of zijn benen nog verbeterd zijn sindsdien weet hij niet. "Het Nederlands kampioenschap was dramatisch, maar ik voel me goed."