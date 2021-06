Rode Duivels zijn favorietenstatus kwijt, Engeland is nu EK-favoriet nummer 1

De reden voor de verschuiving is die zware tabelhelft waarin de Rode Duivels zijn terechtgekomen. Zondag wacht in de Spaanse hitte van Sevilla Portugal. Daarna volgen mogelijk Italië in de kwartfinales en Frankrijk in de halve finales.

Volgens de computermodellen hebben de Engelsen nu 16,5% kans om Europees kampioen te worden. "The Three Lions" maakten niet bijzonder veel indruk in de groepsfase, maar spelen, als ze de finale halen, 6 van hun 7 wedstrijden op Wembley. Dat is uiteraard een groot (thuis)voordeel.

De Rode Duivels volgen op korte afstand als nummer 2 met 15%. Frankrijk krijgt van Gracenote 11,8% toegemeten.

De meest waarschijnlijke finale is die tussen de Rode Duivels en Engeland met 7%.