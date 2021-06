Loting Wimbledon: Van Uytvanck tegen WTA-5 Svitolina, Elise Mertens treft WTA-144 Dart

Met Greet Minnen, de partner van Van Uytvanck, doet er nog een derde Belgische mee. Minnen, nummer 119, overleefde de kwalificaties en kent haar opponente nog niet.



In 2014 versloeg Mertens de toen nog piepjonge 24-jarige Britse op een ITF-toernooi in Ponta Delgada (Azoren) op hardcourt met 6-2, 6-1. Als Mertens ook deze keer wint, wacht haar in de tweede ronde een duel met de Chinese Zhu Lin (WTA-99) of de Duitse Mona Barthel (WTA-187).





Ook Van Uytvanck keek haar opponente één keer eerder in de ogen. In 2015 moest ze op het hardcourt van Indian Wells met 4-5, 7-6 (7/4), 6-1 het onderspit delven. Als ze de 26-jarige Oekraïense deze keer wel kan verrassen, neemt ze het in de tweede ronde op tegen de Poolse Magda Linette (WTA-44) of de Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA-79).



Ysaline Bonaventure (WTA-128), Marie Benoit (WTA-234) en Maryna Zanevska (WTA-194) gingen eruit in de voorronde, Kirsten Flipkens (WTA-95) moest verstek laten gaan met een enkelblessure.

Bij de mannen hebben we voor het eerst sinds de Australian Open van 2014 geen Belgische deelnemer in het enkelspel van een grandslamtoernooi: David Goffin (ATP-15) is geblesseerd, nadat hij in Halle uitgeschoven was. Ruben Bemelmans (ATP-217) en Kimmer Coppejans (ATP-191) gingen eruit in de kwalificaties.