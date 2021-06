Karl Vannieuwkerke: "De Tour-koorts is bij mij al heel aanwezig"

"Nostalgisch gevoel maakte mij wakker voor de Tour"

Karl Vannieuwkerke is momenteel druk bezig met de presentatie van de omkaderingsprogramma's bij het EK voetbal, maar zijn Tour-koorts is zeker al aanwezig. "De koorts is zelfs nog opgelaaid door Mathieu van der Poel en het retrotruitje van Mercier", zegt hij. "Ik kreeg meteen een nostalgisch gevoel en dat maakte mij wakker voor de Tour."

Ik denk dat we onmiddellijk spektakel gaan zien en dat er misschien wel een Belgische gele trui inzit. Karl Vannieuwkerke

"Maar het is niet omdat we nog niet ter plekke zijn, dat we er niks aan doen. Vanaf vanavond hebben we Tour-actualiteit in onze talkshow Villa Sporza. Er gaat heel veel aandacht aan besteed worden."

Karl denkt ook dat de mensen snel zullen mee zijn met de Ronde van Frankrijk. "Het gaat rap komen. De eerste ritten zijn echt fantastisch. Ik denk dat we meteen spektakel gaan zien en dat er misschien wel een Belgische gele trui inzit. Het zal voor Wout, Mathieu of Alaphilippe zijn denk ik."

"Ik kijk heel erg uit naar de strijd voor het geel"

Volgens Vannieuwkerke wordt het een spectaculaire Tour. "Ik was heel blij dat het parcours op deze manier is uitgetekend. Renners die heel erg dicht bij mekaar liggen kunnen vanaf dag 1 de gele trui viseren." Karl is ook benieuwd of Mark Cavendish kan meespelen voor een ritzege. "Eerlijk gezegd geef ik hem niet zoveel kans , maar als hij er eentje wint dan wordt hij echt op handen gedragen. Het is nu al sympathiek dat hij er is, maar "Cav" die een rit wint in de Tour zou voor Lefevere een echte triomf zijn."

Ik weet niet of Wout zich zal willen uitpersen met het oog op wat komt een week na de Tour. Karl Vannieuwkerke

Ook de eindstrijd om het geel lijkt spannend te gaan worden. " Team INEOS heeft een heel sterk blok in de breedte met 4 toppers: Thomas, Carapaz, Porte en Geoghegan Hart." "Maar ik denk niet dat ze kunnen opboksen tegen het geweld van Pogacar en Roglic. En in die tweestrijd denk ik dat Roglic aan het langste eind zal trekken dit jaar."

Tot sot is er ook de stijd om het groen. "Dat is een hele moeilijke. Ik denk toch Caleb Ewan. Of Démare... Of Sagan. Ik heb geen zicht op hoe goed hij is, hoewel hij een wel rit in de Giro won. Weet je, doe mij toch maar Sagan!"



Ook Wout van Aert zou kunnen meedoen, maar hier spelen andere factoren. "Je zit met de factor Roglic en het eindklassement en vooral met de Olymische Spelen. Ik weet niet of Wout zich zal willen uitpersen met het oog op wat komt een week na de Tour."

"Alpecin-Fenix wordt dé verrassing in de Tour"

"De eerste keer Alpecin-Fenix in de Tour zal een verrassende factor zijn, maar tegelijkertijd ook niet", zegt Vannieuwkerke. "Mathieu van der Poel en Tim Merlier kunnen ritten winnen en misschien kan er nog wel iemand een ontsnapping tot een goed einde brengen."

Het blijft op papier natuurlijk een procontinentale-ploeg en geen WorldTour-ploeg. Dus als zo’n team schittert in de Tour, dan is dat op zich wel verrassend... En toch ook niet."