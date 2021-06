Hoe is het in de bubbel van de Duivels? "Geen angst na besmettingen in Rusland"

"Duivels komen weinig in contact met externen"

Hoe zit het met het besmettingsgevaar voor de Rode Duivels, die zelf twee keer in Sint-Petersburg speelden en tussendoor naar Kopenhagen in Denemarken trokken? "We hebben tot op heden nog altijd geen besmetting vastgesteld in onze bubbel", zegt Rosier.

"Het nieuws van de besmette supporters in Rusland is één van de redenen waarom we na onze wedstrijd in Denemarken teruggekeerd zijn naar België en niet zijn doorgereisd naar Sint-Petersburg, wat het oorspronkelijke plan was."

"In Tubeke kunnen we een veiligere omgeving creëren voor onze staf en spelers. Het is wel zo dat je als bubbel weinig in contact komt met externen. Om een voorbeeld te geven: er komt niemand onze eetzaal binnen als de spelers aan het eten zijn. Er wordt pas opgeruimd als de spelers de zaal verlaten hebben."

"Maar een besmetting 100% uitsluiten kan je natuurlijk niet. Maar we proberen de kans zo klein mogelijk te maken."