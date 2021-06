Dubbelslag voor Lotte Kopecky: ritwinst en eindklassement in Lotto Belgium Tour

De laatste etappe van de Lotto Belgium Tour deed denken aan een mini Ronde van Vlaanderen. Het peloton kreeg 4 keer de Bosberg en de Muur van Geraardsbergen voorgeschoteld.

30 km van de streep, op de 3e beklimming van de Bosberg trok Ellen van Dijk in de aanval. De nummer 3 in het algemene klassement kreeg het gezelschap van nummer 2 in de stand: Lotte Kopecky. Samen reden de rensters het gat naar de kopgroep dicht, waar de koers stilviel.



Ellen van Dijk probeerde Kopecky meermaals af te schudden, maar de 25-jarige Belgische plooide niet. Toen de aanvalshonger van het duo vooraan gestild was, kwam het peloton weer samen voor de laatste klim van de Muur.

Lorena Wiebes, leidster in het klassement, raakte verstrikt in het wiel van een concurrente en zag haar kansen op eindwinst in rook opgaan. Vooraan reden opnieuw Van Dijk en Kopecky weg van de rest, ook Yara Kastelijn kon volgen.

Lotte Kopecky kende heel wat pech de afgelopen dagen, maar toonde vandaag dat ze de sterkste was. Kopecky kwam alleen boven op de Muur en trok zo de slotetappe als de eindzege naar zich toe.