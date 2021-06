De mooiste EK-comeback ooit: Denemarken in 9 dagen van de hel naar de hemel

12/06: Denemarken-Finland 0-1

In hun eerste wedstrijd in Groep B kijken de Denen in Kopenhagen EK-debutant Finland in de ogen. Beide teams slepen zich bij een brilscore richting de rust, tot Christian Eriksen plots in elkaar zakt.

Terwijl de Deense nummer 10 minutenlang hartmassage krijgt toegediend, vormen zijn ploeggenoten een haag om het zicht van de camera's te belemmeren. Hét toonbeeld van ware teamgeest, waarbij ook Simon Kjaer een heldenrol vertolkt.

De 32-jarige kapitein zorgt er meteen voor dat de middenvelder zijn tong niet kan inslikken, waarna hij vervolgens Eriksens vriendin probeert te kalmeren. Een leider van de zuiverste soort.