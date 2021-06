Courtois klaar voor duel met Portugal: "Gevoel dat ik nog beter ben dan 3 jaar geleden"

"Ik ben nu een betere doelman dan in 2018"

Courtois is er zelf in ieder geval helemaal klaar voor: "Ik heb het gevoel dat ik in vergelijking met het WK in 2018 nog beter geworden ben. Hopelijk kan ik de prestaties die ik toen leverde nu evenaren. Het gevoel zit in elk geval goed."

"Zeker met de bal aan de voet heb ik bij Real Madrid nog stappen gezet. Ik voel me goed op training en in de matchen."

"Niet alleen ik voel me goed op training, de hele groep staat echt scherp. De wil om te winnen is bijzonder groot. Al kan ik er in een match zeer veel veranderen. We hebben vertrouwen in een goede afloop. Zondagavond volgt in elk geval een echte topmatch."

Hoewel de Rode Duivels de nul konden houden tegen Rusland en Finland kwam er de voorbije weken wel kritiek op de defensie: "Als je naar de cijfers kijkt, dan vind ik de kritiek overdreven", gaat Courtois verder.

"Alle verdedigers hebben hun waarde in deze kern en iedereen is klaar om te spelen. Het is aan de bondscoach om de juiste keuzes te maken. Ik maak mij zeker en vast geen zorgen in onze defensie."