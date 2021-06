C'est parti! 5 redenen waarom u absoluut de Tour de France moet volgen

1. Nieuwe tweestrijd tussen Pogacar en Roglic?

Die laatste leek vorig jaar op weg naar de eindzege in de Tour. Zijn team Jumbo-Visma controleerde de hele wedstrijd, maar in de slottijdrit zakte Roglic nog door het ijs.

2. Meteen de gele trui voor Wout van Aert?

3. Het debuut van Mathieu van der Poel

Opvallend: Van der Poel eerde op de Tour-ploegenvoorstelling zijn overleden grootvader Raymond Poulidor. Al zullen de renners (hoogstwaarschijnlijk) niet in het prachtige retroshirt rondrijden in het peloton. Kan Van der Poel straks wel een ritzege opdragen aan zijn grootvader?

Anders dan Van Aert rijdt Mathieu van der Poel de Tour de France voor de eerste keer. Met zijn ploeg Alpecin-Fenix (het team debuteert ook in de Tour) heeft ook "MVDP" zijn zinnen gezet op de gele trui in het openingsweekend.

4. Froome start zonder klassementsambities

Het is de eerste keer dat Chris Froome de Tour de France rijdt voor zijn nieuwe ploeg Israel Start-Up Nation.

De Brit reeg de successen aan elkaar bij Team Sky. Met liefst 4 eindzeges in de Tour tot gevolg. In 2013, 2015, 2016 en 2017 stond Froome telkens op het hoogste schavotje in Parijs.

In de rijke geschiedenis zijn er slechts 4 renners die de Tour 1 keer meer konden winnen: Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain. Lance Armstrong kroonde zich 7 keer tot eindwinnaar, maar zijn eindzeges werden hem in 2012 afgenomen wegens dopinggebruik.

De 36-jarige Brit wil maar al te graag voor een historische 5e eindzege gaan, maar hij is een schim van zichzelf na zijn loodzware val in 2019. Zo eindigde hij in de Dauphiné (toch dé voorbereidingskoers op de Tour) pas 47e op 41'47" van Richie Porte.

Het is dan ook niet de vraag of Froome de Tour zal winnen, maar wel of hij af en toe op een positieve manier in beeld zal komen.

"Ik kom in een andere rol aan de start", benadrukt Froome. "Er is nu geen druk op mijn schouders als klassementsman."