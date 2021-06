Belgische B&B-uitbater in Portugal: "Portugezen houden geen rekening met nederlaag"

De kraker tussen onze Rode Duivels en Portugal in de 1/8ste finale van het EK doet heel voetbalminnend België al watertanden. Niet alleen bij ons, maar ook in het land van Cristiano Ronaldo leeft men al volop toe naar zondagavond. "De Portugezen gaan ervan uit dat ze winnen", vertelt Luc Wauters, uitbater van een bed and breakfast in Portugal.