Ann Wauters gelooft in finale voor Cats: "Schat onze kansen erg hoog in"

Ann Wauters was gisterenavond te gast in Villa Sporza. De Belgian Cat is niet mee naar het EK om zich een laatste keer volledig te smijten in Tokio. Toch doet het EK missen pijn bij Wauters: "Het is verschrikkelijk om vanuit de zetel te moeten kijken."

Belangrijke dag vandaag voor de Belgian Cats. 4 jaar na hun bronzen medaille staan ze opnieuw in de halve finales van het EK basketbal. Ann Wauters fileert de tegenstander van vanavond. "Servië speelt wel wat fysieker, dat is een spel dat we niet zo graag spelen. Daar zullen de Cats zich op moeten voorbereiden. Vanaf minuut 1 moeten ze tonen dat ze ook fysiek sterk zijn."



"Je ziet dat deze ploeg matuurder is geworden en er gewoon meer ervaring is", merkt Wauters op. "Ik schat onze kansen hoog in. En dan speel je gewoon een finale van het EK waarin alles kan."

Ik schat onze kansen hoog in. En dan speel je gewoon een finale van het EK waarin alles kan. Ann Wauters

Knaagt het bij Wauters dat ze voor het eerst zelf niet mag draven op het veld? "Het is verschrikkelijk om vanuit de zetel te moeten kijken. Het is de eerste keer dat ik het zo meemaak en het is erg stresserend." "Natuurlijk is er overleg geweest, maar het komt wel binnen", getuigt ze over haar niet-selectie. "Ik had me voorbereid op het EK en de Spelen, maar samen met de staf is beslist om toch maar beter 1 toernooi te doen."

"Nu kan ik het relativeren, maar toen was het een ontgoocheling. Je wilt er toch bij zijn op een EK, zeker als je de voorbereiding meemaakt. Om het nu vanop afstand te bekijken, is niet makkelijk. Maar ik kan het plaatsen, want er komt nog iets groots aan", besluit Wauters.





"Telkens weer neemt Meesseman het team op sleeptouw"

In Villa Sporza werd een open deur ingetrapt: Emma Meesseman basketbalt op een wereldniveau. "Je denkt altijd: nu kan ze niet meer beter spelen, maar dan doet ze het toch!", zei Ann Wauters glunderend. "Ze speelt op een ongelooflijk wereldniveau. Je mag niet onderschatten hoe ze het team telkens weer op sleeptouw neemt."



Is er iemand beter in Europa op dit moment? "Neen, zonder twijfel. De kracht van Emma is dat ze altijd rustig blijft, dat maakt het verschil."

Ik weet dat we nog steeds in de schaduw staan van het EK voetbal, maar je begint te voelen dat mensen de Cats waarderen. Ann Wauters