Thomas Briels is geenszins rancuneus: "Er is niets gebroken met de bondscoach"

"Het kwam vrij hard aan. Tokio was de ultieme droom, maar het is topsport", zucht Thomas Briels. Hij werd na het EK vorige week op de hoogte gebracht van zijn "njet" voor Tokio.

"Ik heb het dus al een plaats kunnen geven, maar het is niet gemakkelijk. De bondscoach vroeg me of ik als 17e speler naar Tokio wou. Ik heb toen een paar dagen bedenktijd gevraagd."

"Het zou makkelijk zijn om nu een maand op een eiland te zitten, mijn gsm uit te doen en er niet mee geconfronteerd te worden. Het is redelijk pijnlijk op het einde van je carrière, maar zo zit ik niet in elkaar. De ploeg blijft het allerbelangrijkste."

Hoe klonk de uitleg van bondscoach Shane McLeod? "We zijn niet ingegaan op selectiecriteria. Het was een heel moeilijke keuze voor hem. We wisten dat er een aanvaller zou afvallen en hij kent ons door en door."

"Ik ben al 5 jaar zijn aanvoerder. Je hoopt er dan bij te zijn en de ploeg te helpen, zeker na zo'n mooie periode. Ik had graag mijn steentje bijgedragen om hem goud te geven voor zijn afscheid, maar het zal zonder mij zijn."

"Of er nu iets gebroken is? Neen, totaal niet. ik heb heel veel respect voor hem. Hij heeft mij en de ploeg veel bijgebracht."

"Ik ben er zeker van dat hij er een paar nachten niet van heeft geslapen. Maar hij moet beslissen wat het beste is voor het team. In zijn hoofd is dat zonder mij."