Sprokkels na de ploegenvoorstelling: "Het afscheid? Ik had bijna mijn trein gemist"

De deelnemers aan de Ronde van Frankrijk zijn gisterenavond voorgesteld in Brest. Onze Renaat Schotte is in topvorm en haalde heel wat potentiële (Belgische) protagonisten voor zijn microfoon. Bekijk hier enkele gesprekjes.

Wout van Aert: "Ik heb veel supporters, hé"

"De fans die onze nieuwe trui al besteld hadden, staan op ons shirt. Ik denk dat het er 1.000 per renner zijn. Ik heb veel supporters, hé. Sommigen vragen me om hun naam te zoeken, maar begin daar maar eens aan..." "Er zijn nog wel wat twijfels, want de Tour is nog iets anders dan het BK. Ik heb bewezen dat ik in orde ben, maar ik ben benieuwd hoe het loopt. Het eerste weekend zal zeker in de kleren kruipen. Dat de eerste 5 ritten door mij gewonnen kunnen worden? (lacht hartelijk) Dan hoef ik enkel nog te kiezen, hé." "Het afscheid met het thuisfront voor een lange periode door de Tour en de Spelen? Het viel mee, want ik had bijna mijn trein gemist. Pas daarna kwam het besef."

Mathieu van der Poel: "Ik zal 100 procent moeten zijn voor geel"

"Dit shirt is een heel mooi eerbetoon voor mijn grootvader Raymond Poulidor. Het zou mooi geweest zijn om hem elke dag in het startdorp te zien, maar daarvoor ben ik er iets te laat aan begonnen." "Het geel zaterdagavond? Het is echt wel een zware etappe. Ik zal 100 procent in orde moeten zijn."

Thomas De Gendt: "Niet bric-à-brac zoals in de Giro"

"Op het BK had ik geen enkel probleem meer aan mijn knie en was het gevoel niet slecht." "Caleb (Ewan) heeft de grootste winstkansen in onze ploeg. Zaterdag wordt net te lastig, maar onze Tour is geslaagd als we er minstens eentje winnen. Zelf wil ik met een goed gevoel rondrijden, niet bric-à-brac zoals in de Giro."

Tiesj Benoot: "Ik ga niet voor een klassement"

"We gaan met onze ploeg voor ritwinst met dezelfde mentaliteit als vorig jaar. Hopelijk zijn we dit jaar ook succesvol en is het eens aan mij." "Ik probeer niet te ver te staan na de eerste ritten. Geel pakken vanuit een ontsnapping zoals Greg Van Avermaet gedaan heeft, is altijd mooi. Die kans wil ik niet zomaar laten gaan, maar ik ben hier niet voor een klassement."

Victor Campenaerts: "Wanneer geslaagd? Ik zeg het je in Parijs"

"Ritwinst? Dat zal moeilijker zijn in de Tour dan in de Giro. Er zijn minder mogelijkheden." "We beginnen alleszins met een nieuwe sponsor aan de Tour. We heten nu Qhubeka-NextHash. Het is nog iets te vroeg om conclusies te trekken over onze toekomst, maar het ziet er goed uit, net als de truitjes." "Wanneer mijn Tour geslaagd is? Moeilijke vraag. Ik kan er niet meteen een antwoord op geven. Ik zeg het je in Parijs."

Jan Bakelants: "Ik zie wat ik zie: Tadej Pogacar is de favoriet"

"Ik denk dat ik in orde ben en ik sta waar ik moet staan. Wat mijn rol dan is? Ik heb veel petten in deze Tour." "Voor mij is Tadej Pogacar de favoriet voor de eindzege. Ik zie wat ik zie: iemand die jong is en de druk van zich afhoudt zoals water van een eend."

Tim Merlier: "Ongeveer dezelfde conditie als in de Giro"

"Mijn eerste indruk is dat de Tour even groot is als de Giro. Ik kijk er wel naar uit. Ik denk dat ik ongeveer dezelfde conditie heb als in Italië, hopelijk ook nu met succes. Maar dit weekend trekken we sowieso de kaart van Mathieu."

Philippe Gilbert: "Mijn conditie verbetert constant"