Serie A voorlopig het trefzekerst in EK van de owngoals

EK van de owngoals, Serie A het trefzekerst

Dankzij Roman Jaremtsjoek (KAA Gent) vaardigt onze eigen Jupiler Pro League ook 2 doelpunten af. Met 2 treffers en een assist had de Oekraïner een groot aandeel in de 3e plek, waardoor zijn land in de volgende ronde uitkomt tegen Zweden.

Opvallend is dat La Liga en de Ligue 1 voorlopig stevig achterop hinken met respectievelijk 4 en 3 doelpunten. Werk aan de winkel dus voor de Spaanse en Franse competitie.

De resterende doelpunten werden vooral gemaakt door spelers die het afgelopen seizoen uitkwamen in de Serie A (25), kort gevolgd door de Duitse Bundesliga (22). Op de 3e plek pronkt voorlopig de Engelse Premier League met 17 doelpunten.

In 36 groepswedstrijden werd er op dit EK al 94 keer gescoord. Van die 94 doelpunten werden er ook al 7 (!) als owngoal geclassificeerd. Dat zijn er evenveel als in de vorige 5 EK's samen. Eigen doelpunten bij de vleet dus op EURO 2020.

Felle strijd om de topschutterstitel

De dans voor de topschutterstitel wordt voorlopig geleid door Cristiano Ronaldo. Met 5 doelpunten, waaronder 3 penalty's, evenaarde de Portugees gisteren al het internationale doelpuntenrecord (109) van de Iraniër Ali Daei.

Toch is de buit nog niet binnen voor Ronaldo, want een kransje met Lukaku, Wijnaldum, Schick, Forsberg en Lewandowski deed ook al 3 keer de netten trillen. Die laatste is samen met zijn Poolse ploeggenoten wel al opnieuw op weg naar huis.

De race om de 'Golden Boot' belooft dus nog zeer spannend te worden. Met een duel tussen België en Portugal in de 1/8ste finale staan we al meteen oog in oog met de huidige topschutter. Kan Lukaku zijn grootste uitdager zondag uit het toernooi kegelen?