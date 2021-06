Roglic vol voor eindwinst in de Tour: "Gaan het anders aanpakken"

"Vorig jaar toonden we ons heel dominant", aldus ploegleider Grischa Niermann. "Nu gaan we het het anders aanpakken." Roglic leek vorig jaar de eindzege beet te hebben, maar moest in de slottijdrit zijn meerdere erkennen in zijn landgenoot Tadej Pogacar.

"Ik ga de tactiek hier niet volledig uit de doeken doen", aldus ploegleider Niermann, "maar inderdaad, vorig jaar koersten we wel heel dominant en op het einde behaalden we niet het resultaat dat we voor ogen hadden."

"Daar trekken we lessen uit en dit jaar zullen we het wellicht wel anders aanpakken, toch zeker in bepaalde ritten. Bovendien zien we dit jaar ook een sterker UAE Team en INEOS Grenadiers. Het is nu aan de ploeg van de titelverdediger om meer verantwoordelijkheid te nemen."