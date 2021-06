Prof Bellemans over Spaanse hitte: "Portugezen zijn zondag sowieso in het voordeel"

Dokter Johan Bellemans, orthopedisch chirurg en Chief Medical Officer van het BOIC, vertelt hoe de Rode Duivels best omgaan met de situatie. "Warmte is in het voetbal zeker geen drama", opent Bellemans. "Het is een sport met korte, hevige acties die elkaar snel opvolgen."

"Na verloop van tijd begint de vermoeidheid wel door te wegen en kan ook oververhitting optreden. Het is belangrijk om de kerntemperatuur van het lichaam onder controle te houden. Dat kan door verschillende koelingsstrategieën te gebruiken zoals ijsblokjes in de mond stoppen."

"Veel drinken is niet altijd mogelijk, het is niet aangewezen om met een klotsende maag te voetballen. Ook het innemen van ijsdranken is niet voor elke topsporter even aangenaam."