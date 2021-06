Ploegenvoorstelling van de Tour in beeld: Wout van Aert blinkt in driekleur

In Brest, waar het bewolkt en droog was – in tegenstelling tot de wisselvallige voorspellingen voor de komende dagen – werden er toch iets meer toeters en bellen gebruikt tegenover vorig jaar.

In Nice in de late zomer van 2020 was de coronaschaduw nog heel aanwezig, bij Le Grand Départ in Bretagne was wel een beperkt aantal toeschouwers toegelaten.

Veel applaus was er voor debutant Mathieu van der Poel, die zijn grootvader Raymond Poulidor eerde met een shirt uit de oude doos.

“Mijn grootvader heeft de gele trui nooit gedragen. Het zou mooi zijn mocht ik dat wel kunnen doen. De eerste ritten liggen me alleszins. Ik heb er zin in”, beloofde hij.

Nieuwe jasjes en kleedjes, dat was zowat de rode draad in deze ploegenvoorstelling. Bahrein-Victorious, Bora-Hansgrohe en Jumbo-Visma stelden zich aan de wielerfans voor in een al dan niet tijdelijke uitrusting.

Ook kersverse nationale kampioenen zoals Sonny Colbrelli, Peter Sagan en Omar Fraile hadden hun nieuw kostuum uit de kast gehaald.

Dat was ook het geval bij Wout van Aert, die schitterde in zijn Belgische driekleur. Van Aert moet de komende weken Primoz Roglic begeleiden.

“Wat ik wil veranderen tegenover vorig jaar? De uitkomst”, lachte de Sloveen. Zijn grootste rivaal Tadej Pogacar sloot de presentatie af.

“Een bisnummer? Daar gaan we voor. We zijn goed voorbereid en mijn sterk team is in vorm”, beloofde hij.