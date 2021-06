Nieuwe boodschap van Nederlands vliegtuigje: "Oranje aan het einde van de regenboog"

Het hevig protest tegen de antihomowetgeving in Hongarije en de wereldvreemde reactie van de UEFA om de Allianz Arena niet in de regenboogkleuren te laten tooien, is nu ook opgepikt door het fameuze vliegtuigje van onze noorderburen.

Het spandoek dat deze keer boven de hoofden van Depay en co wapperde had een duidelijke boodschap: "Oranje aan het einde van de regenboog". Een verwijzing naar zowel de kleur van Nederlandse elftal als de regenboog die de volledige voetbalwereld overal probeert te verspreiden.

Met deze actie wordt nog maar eens duidelijk gemaakt dat de UEFA op weinig begrip hoeft te rekenen voor de manier waarop het de hele rel heeft aangepakt.