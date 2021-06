Na Olympische Spelen laat Thiem ook Wimbledon aan zich voorbij gaan

Dinsdag moest Thiem de strijd staken in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Mallorca. Op het grastoernooi blesseerde de 27-jarige tennisser zich aan zijn pols.

Nadat hij eerder al verstek liet gaan voor het olympisch tennistoernooi in Tokio, moet Thiem nu ook passen voor Wimbledon. De Oostenrijkse nummer 5 van de wereld draagt een spalk.

Het wordt een race tegen de klok om fit te geraken voor de US Open eind augustus, waar hij zijn 1e grandslamtitel verdedigt. "Ik zal alles doen wat de dokters zeggen, zodat ik zo snel mogelijk kan herstellen", deelt Thiem.

"Ze hebben me verwittigd dat ik meerdere weken out kan zijn, maar ik zal mijn best doen om snel weer op het veld te staan. Het spijt me erg dat ik me moet terugtrekken uit de komende drie toernooien die ik in mijn agenda had staan: Wimledon, Hamburg en Gstaad."