Gezien in Villa Sporza: Sterke Renato Sanches, zingende Rode Duivels en Boskamp versus D'Onofrio

"Renato Sanches gaan we toch goed in de gaten moeten houden"

Topschutter Cristiano Ronaldo zal opnieuw levensgevaarlijk zijn in Sevilla, "maar ook Renato Sanches zullen we zondag goed in de gaten moeten houden", aldus Steven Defour.

Verheyen: "Er was altijd wel één moment van vermaak tijdens een toernooi."

In een coronavrije wereld is een rustdag het perfecte moment voor de spelers om hun familie nog eens te zien. Door de strenge voorzorgsmaatregelen is dat op dit EK niet mogelijk, al vertelde Gert Verheyen dat er ook met de spelersgroep zelf wel wat stoom kan afgelaten worden.

"In onze tijd was er altijd één moment op het toernooi waar er wat vermaak was en dan mochten wij ook wel alcohol drinken. Omdat je dan al een hele tijd niet gedronken had, waren er jongens die maar 3 pinten nodig hadden."

"Dat was wel plezant, met mannen onder elkaar. Je hebt niet veel nodig om plezier te maken. Op den duur ben je al blij met een gitaar."