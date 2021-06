Elise Mertens en Alison Van Uytvanck vormen Belgisch dubbelduo in Tokio

Op een persconferentie in Hasselt maakte het BOIC vandaag zijn vierde selectie bekend voor de Olympische Spelen in Tokio deze zomer. Het comité voegde 41 atleten uit 8 sporten aan de olympische selectie.

Zo werden ook de namen van onze tennissers bekendgemaakt. Bij de vrouwen was het vooral uitkijken naar de partner van Elise Mertens in het dubbelspel. Kirsten Flipkens is nog steeds op de sukkel met een blessure aan haar enkel en gaf verstek voor Wimbledon en de Olympische Spelen. Flipkens was er in Rio wel nog bij.

Vandaag werd bekendgemaakt dat Alison Van Uytvanck haar plaats zal innemen aan de zijde van Mertens. Van Uytvanck won afgelopen weekend het ITF-toernooi van Nottingham in haar voorbereiding op Wimbledon.

Bij de mannen mag David Goffin zich opmaken voor het enkelspel. Joran Vliegen en Sander Gillé vormen het mannelijke duo voor het dubbelspel.