De EK-Tribune van 24 juni: "Ik word niet warm van dit Frankrijk"

"Portugal-Frankrijk eindigde op 2-2. Natuurlijk was het spannend, maar ik word toch niet warm van Frankrijk, hoor. Ik blijf met vraagtekens zitten, ook al verliezen ze niet", opent Stef Wijnants het debat.

"Portugal wordt hoe dan ook een zware klus voor onze Rode Duivels, want de Portugezen kunnen beter dan wat ze laten zien hebben."

Nicolas De Brabander: "Renato Sanches was sterk. Dat Bruno Fernandes op de bank belandde, was geen verrassing. Hoe bepalend die is voor Manchester United, zo afwezig was hij op dit EK in de eerste twee wedstrijden. Tegen België verwacht ik opnieuw Sanches en Moutinho."



Wijnants: "Op een bepaald moment is het natuurlijk op bij Bruno Fernandes. Sinds hij bij United gekomen is, speelt hij altijd. Dat kost energie. En samen in een ploeg met Bernardo Silva was misschien ook een beetje te veel van het goede."

Van de 4 doelpunten in Portugal-Frankrijk werden er drie vanaf de stip gescoord. Cristiano Ronaldo zette twee penalty's om voor de Portugezen, in de volgende ronde de opponent van België.





Stef Wijnants: "Op dit EK worden er zoveel penalty’s gemist, maar Ronaldo denkt daar geen moment aan. Het is zo moeilijk op dit EK, maar niet voor hem."





Nicolas De Brabander: "Ronaldo heeft nog een record gebroken vandaag: hij is nu de enige Europeaan die 21 goals gemaakt heeft op WK’s en EK’s samen, daarmee steekt hij Miroslav Klose voorbij."



