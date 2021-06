Coca Cola-fans viseren Ronaldo bij viering tegen Frankrijk

Exact 10 dagen geleden zorgde de 36-jarige Ronaldo voor een heuse 'bottlegate' nadat hij op een persconferentie een Coca Cola-flesje van tafel verwijderde om zijn voorkeur voor water duidelijk te maken.

Gisteren keerde die fameuze actie bijna als een boomerang (of misschien eerder als een flesje) terug in het gezicht van CR7. Na een penalty feilloos te hebben omgezet, werd de aanvaller namelijk met verschillende flesjes bekogeld.

Het zal de Portugees alvast worst wezen, want na het 2-2-gelijkspel tegen de wereldkampioen, staat hij nu zondag in Sevilla oog in oog met onze Rode Duivels.