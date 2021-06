Canadese basketbalster moet kiezen tussen "rol als moeder of olympische atlete"

Kim Gaucher was radeloos op zoek naar hulp en besloot die te zoeken via sociale media. Op haar Instagram deelt ze haar verhaal in de hoop toch een oplossing te vinden voor haar dispuut met Japanse autoriteiten.

"Mijn land vertegenwoordigen op de Olympische Spelen is het enige wat ik wil", opent Gaucher haar betoog. "Vorig jaar kwalificeerde de ploeg zich voor Tokio, maar op dit moment word ik voor de keuze gezet tussen moeder die borstvoeding geeft en olympische atlete."

"De Japanse autoriteiten laten het niet toe dat mijn dochter met me afreist naar Tokio. "Geen vrienden, geen familie, geen uitzonderingen" klonk het vanuit Japan."

"Het team gaat 28 dagen lang in Tokio zijn", vervolgt de Canadese. "Het is dus onmogelijk om voor die periode een voorraad te voorzien. Ik heb alles al geprobeerd bij de officiële instanties, maar niemand kan iets doen voor me."

In een wanhoopspoging probeert Kim Gaucher alsnog steun te vinden voor haar situatie en mee te kunnen mét dochter naar Tokio. "Ik heb de hulp van het internet nodig. Het is 2021, normaliseer werkende moeders", eindigt ze haar betoog.

De Canadese vrouwen staan 4e op de wereldranglijst en openen hun olympisch toernooi tegen Servië, tegenstander van de Cats op zaterdag, op 26 juli.