Brazilië legt Colombia over de knie in beladen groepsmatch op Copa America

Colombia begon het beste aan de partij. Na 10 minuten opende Porto-winger Luis Diaz heerlijk de score voor de Colombianen. Hij trapte met een heerlijke schaar een voorzet van Juan Cuadrado keeper Weverton.

Met de voorsprong op zak plooide Colombia terug en Brazilië sloeg zijn tenten op rond de zestien van de Colombianen. Het leek erop dat Colombia stand zou houden, tot tien minuten voor tijd een stukje slapstick plaatsvond.

De Argentijnse scheidsrechter Nestor Pitana blokte per ongeluk een pass van Neymar en verraste de Colombianen daarmee. Braziliaan Lucas Paqueta zag zijn kans schoon om met het leer aan de haal te gaan en via Renan Lodi en afwerker Roberto Firmino scoorde Brazilië de gelijkmaker.

De woeste Colombianen weigerden even de wedstrijd te hervatten, maar speelden uiteindelijk toch verder. Brazilië bleef ook in de slotminuten drukken en diep in het slot kregen ze toch nog loon naar werk: Casemiro werkte een hoekschop van Neymar binnen.

"Ze zijn één keer op ons afgekomen en daarna nooit meer. Het was hun verdediging tegen onze aanval", reageerde matchwinnaar Casemiro. "Colombia is sterk, maar zoals de coach van ons eist, zijn wij mentaal heel sterk."



Bij Colombia spraken ze achteraf nog schande van de spelsituatie met ref Pitana. "Al onze inspanningen zijn tevergeefs door die fase", vertelde Cuadrado. "We zijn heel kwaad. De bal raakte de scheidsrechter en de goal had niet mogen worden toegekend."