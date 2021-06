Astana bevestigt degradatie van Vinokoerov: "Hij krijgt een andere rol"

Enkele dagen voor de start van de Tour (zaterdag in Brest) kregen de renners rond middernacht op hun hotel een mail over het ontslag van Aleksander Vinokoerov (47).



Hij stond in 2006 aan de wieg van de Kazachse wielerploeg Astana. Na zijn actieve wielercarrière ging de olympische kampioen van 2012 als manager aan de slag bij de ploeg.

De Italiaan Giuseppe Martinelli neemt de sportieve verantwoordelijkheid over en zal daarbij geassisteerd worden door de Canadees Steve Bauer.



"Aleksander is niet aanwezig in de Tour", klinkt het in een mededeling. "Hij treedt af als ploegmanager."

"Hij blijft bij het team, maar hij staat niet meer in voor de sportieve werking en hij krijgt een andere rol."