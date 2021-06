22-jarige Young stuwt Atlanta Hawks naar zege tegen de Milwaukee Bucks

Het is al de 3e keer dit jaar dat het team van coach Nate McMillan de eerste wedstrijd in de play-offs winnend kon afsluiten. De Hawks moesten in een gelijkopgaand duel wel vechten tot op het laatste moment, maar hadden met Trae Young een wapen achter de hand.

De 22-jarige Young is nu de 2e jongste speler in de NBA die meer dan 45 punten en 10 assists verzamelde in een wedstrijd. Alleen Luka Doncic was nog jonger.

Giannis Antetokounmpo tekende bij de Bucks dan weer voor 34 punten, 12 rebounds en 9 assists. Maar dat bleek dus niet genoeg voor de overwinning.

"Hij is een geweldige speler", had Antetokounmpo respect voor Trae Young. "We moeten het hem zo lastig moeilijk maken. We willen hem niet naar de vrijworplijn begeleiden. We moeten het van de eerste tot de laatste minuut zwaar maken."