Voor eerst sinds 1928 mag België dressuurteam naar de Spelen sturen

De Belgische Ruitersportfederatie (FRBSE) heeft woensdag laten weten dat ons land op de komende Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus) nog eens de kans krijgt om met een dressuurploeg deel te nemen.

Het is nog maar de tweede keer dat een Belgisch dressuurteam deelneemt aan de Spelen. De eerste keer was in 1928 tijdens de Spelen in Amsterdam. Het dressuurteam van Ierland moet afzeggen en de eerste reserve, Luxemburg, kon niet de nodige kwalificaties voorleggen.

Omdat er een hoop administratief werk komt kijken bij het afvaardigen van een Belgisch dressuurteam, zal de selecties pas op 3 juli bekendgemaakt worden.