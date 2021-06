Vandenbempt vreest povere Portugal-Frankrijk: "2 teams die risico schuwen"

"Sindsdien hebben ze ook in de Nations League nog tegen elkaar gespeeld en dat was een draak. Dat gevaar bestaat nu ook. Het zijn 2 zeer talentvolle elftallen, met heel veel offensieve weelde. Maar helaas hebben ze allebei een trainer die uitgaat van defensieve zekerheid en die risico's schuwt. Dat kan leiden tot een gebrek aan spektakel, om het met een eufemisme te zeggen."

"Maar die finale was uiteraard een gigantische ontgoocheling. Frankrijk was de grote favoriet, Portugal had maar ternauwernood de groepsfase overleefd. Al die herinneringen worden nu weer opgehaald."

Verslag van de EK-finale van 2016

"Bij Portugal leeft het gevoel dat ze al thuis zitten"

Het doel voor beide landen is om de 3e plaats te vermijden, want dan kom je in de volgende ronde uit tegen België of Nederland. "Het gelijkspel van Frankrijk tegen Hongarije was een godsgeschenk voor de spanning in de groep, want nu ligt alles nog open."

"De Fransen zullen hun visitekaartje willen afgeven om iets goed te maken na die sof tegen Hongarije. Maar dat betekent niet dat ze de bal zullen opeisen. Ze zullen op hun manier willen winnen, met beredeneerd voetbal."

"Bij de Portugezen is de match tegen Duitsland hard aangekomen. Portugal had van zijn laatste 16 matchen er maar eentje verloren, uitgerekend die Nations League-match tegen Frankrijk."

"Ze waren na hun zege tegen Hongarije misschien té tevreden, terwijl dat toch ook maar met de hakken over de sloot was. Maar dat optimisme is na Duitsland omgeslagen in die typisch Portugese saudade. Ik heb de indruk dat ze hier denken dat de Portugezen al zo goed als thuis zitten."

"Er ligt veel druk op de schouders van de bondscoach, die onder vuur ligt door zijn manier van spelen. Die was 5 jaar geleden goed voor het grootste succes uit de geschiedenis van Portugal. Maar nu stellen velen zich de vraag of je met zoveel offensieve weelde nog altijd op die defensieve manier moet spelen?"