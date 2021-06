Thomas Meunier: "Ik moet op dit EK opnieuw mijn ware gelaat tonen"

Op Canvas is tegenwoordig de documentaire "Thomas Meunier, tôt ou tard" te zien. Thomas Bricmont, die eerder al docu's maakte over Hazard en Benteke, portretteerde Meunier zijn verhaal van het prille begin tot nu.



"Het resultaat is heel mooi", vindt Meunier zelf. "Ik ben er heel dankbaar voor. Het toont mooi de rol van mijn familie in mijn leven. We zijn allemaal authentiek gebleven. Wat de kijker ziet, dat is gewoon hoe we zijn. Het is hoe de provincie Luxemburg is."



Meunier werd door Ruben Van Gucht nog verrast met een audioboodschap van zijn ex-coach Georges Leekens. "Het is heel leuk om hem nog eens te horen, want ik hoor hem eerlijk gezegd niet veel meer. Ondertussen is mijn telefoonnummer ook al 10 keer veranderd", lacht hij.