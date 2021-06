Rik Verbrugghe over Chris Froome: "Hij zal jullie misschien verrassen"

In 2019 maakte Chris Froome een loodzware smak in de Dauphiné. Hij miste de Ronde van Frankrijk in 2019 en 2020, maar is er nu weer bij. Als wegkapitein, zo kondigde zijn ploeg vorige week aan.

"Ik heb deze koers gemist", vertelt hij over zijn eerste deelname sinds 2018. "Terugkeren naar de Tour heeft me het meest gemotiveerd na die valpartij."

"Of ik getwijfeld heb dat het nog mogelijk was? Niet zozeer. Toen ik wist dat een volledig herstel haalbaar was, wist ik dat ik alles zou geven om terug te keren. Het was dus veeleer een motivatie."

"Ik sta hier aan de start in een andere rol", benadrukt de Brit. "Er is nu geen druk op mijn schouders als klassementsman."

"Ik probeer de andere renners in mijn ploeg zo goed mogelijk te steunen. Het voorbije decennium deed mijn ploeg dat voor mij. Nu sta ik aan de andere kant en wil ik iets teruggeven."

Een ritzege zou Froome bijvoorbeeld weer op de kaart kunnen zetten. "De voorbije jaren zou dat geen prioriteit geweest zijn."

"Als je focust op het klassement, is dat niet bepalend voor je carrière en je palmares. Nu is het scenario anders. Een ritzege zou geweldig zijn."