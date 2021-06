Regenboogvlaggetjes te geef aan het stadion, provocaties in de binnenstad

Vanavond om 21 uur staat op het EK een match tussen Duitsland en Hongarije geprogrammeerd. Op het terrein bikkelen ze om een plaats in de 1/8e finales, daarnaast draait het ook om homorechten.

Een nieuwe wet in Hongarije, waarin staat dat het verboden wordt om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te "promoten" bij jongeren, stuit op heel wat protest in Europa. Ter gelegenheid van de EK-wedstrijd wilden ze in München hun ongenoegen laten blijken door de voetbalarena in de regenboogkleuren te laten oplichten. De Europese voetbalbond stak daar een stokje voor.

Rond het stadion deelden sympathisanten regenboogvlaggetjes uit. Zo zullen de Duitsers toch een statement kunnen maken in het stadion.

Daarnaast zijn de regenboogkleuren ook alomtegenwoordig in München: onder meer aan het stadhuis, op windturbines en op de olympische toren.