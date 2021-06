Reconstructie van de dolste EK-avond ooit: 7 omwentelingen in 90 minuten

Groep (What The) F was een betere naam geweest. Frankrijk, Portugal, Duitsland en Hongarije zorgden gisteren voor een waanzinnige voetbalavond met constante omwentelingen. Zo veranderde de potentiële tegenstander van de Rode Duivels maar liefst 7 keer in 90 minuten. Een terugblik op het dolle verloop.