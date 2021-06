Ook Bora-Hansgrohe rijdt de Tour de France met een aangepaste outfit

Voor enkele ploegen is de Tour de France de ideale vitrine om sponsors in de bloemetjes te zetten. Bora-Hansgrohe viert de 120e verjaardag van een van zijn geldschieters en doet dat met een aangepast tenue, gebaseerd op het schaakspel. Peter Sagan zal het shirt niet in zijn kleerkast zien hangen, want de Slovaak werd zondag weer nationaal kampioen.