Olympisch sprookje voor Obasuyi op BK atletiek, verrassende Van Den Broeck op 400m

Dit weekend is het BK atletiek in Brussel afgewerkt. De nationale titel in tal van disciplines stond uiteraard op het spel, maar daarnaast stond het kampioenschap ook in het teken van de Olympische Spelen.

Olympisch sprookje voor Obasuyi, onzekerheid voor Berings

De gelukkigste van alle atleten zondag was Michael Obasuyi. Op de 110m horden verpulverde hij zijn persoonlijke record, maar wat meer is, hij liep exact de limiet voor de Olympische Spelen: 13"32. "Dit is het mooiste moment van mijn leven", reageerde de 21-jarige Oostendenaar na afloop. "Ik heb keihard gewerkt om ooit de Spelen te halen en dat komt allemaal samen in dit ene moment."

Bij de vrouwen won Anne Zagré de 100 meter horden in 12"94. Ze schuift nog verder op op de olympische ranking en mag zich zeker wanen van Tokio. Ze stond al 29e voor aanvang van het BK, terwijl de top 40 naar Tokio mag. Voor Eline Berings is het een ander verhaal. Ze liep op het BK 13"26 en schuift wel lichtjes op, maar of het voldoende is om van 44 naar 40 op te rukken, zal pas blijken als de resultaten van nationale kampioenschappen in andere landen binnen zijn.



Sollicitaties voor Cheetahs en Tornados op de 4x400m

In een boeiende 400m bij de mannen was de zege voor Alexander Doom. De 24-jarige West-Vlaming deed meer dan zes tienden van zijn persoonlijk record om het te halen in 45"34. Zo laat hij Jacques Borlée zien dat hij aanspraak maakt op een basisplaats in de ploeg voor de 4x400 meter. Jonathan Sacoor eindigde tweede in een seizoensbeste van 46"06, waarmee hij zich plaatste voor het EK U23. Dylan Borlée was derde in 46"08. Voor individuele olympische selectie kwam Doom tekort. Ook de 400 meter bij de vrouwen zorgde voor opschudding. Naomi Van Den Broeck werpte zich op als kandidate voor de Belgian Cheetahs door te winnen in een persoonlijk record van 52"72. Ze klopte andere Cheetahs Camille Laus (53"41) en Hanne Maudens (53"43). Van Den Broeck woont al 11 jaar in Noorwegen, waar ze geneeskunde studeert. Ze is na Cynthia Bolingo en Imke Vervaet de derde snelste Belgische. Mee naar Tokio dan? "Ik hoop het. Als bondscoach Bam denkt dat er een chemie is met de andere meisjes, hoop ik dat ze me meeneemt", reageerde ze nadien.

Thiam degelijk in kogelstoten, maar ontgoochelend in hoogspringen

Op elk kampioenschap is het uiteraard ook uitkijken naar Nafi Thiam. Zij testte zich in Brussel in het kogelstoten en in het verspringen.

In het kogelstoten moest Thiam de winst aan Elena Defrère (15m18) laten, maar toch was ze tevreden. "Dat ik bij mijn eerste wedstrijd van het jaar al tegen die vijftien meter aan gooi, is veelbelovend." In het hoogspringen bleef Thiam onder de verwachtingen. Ze bleef steken op een hoogte van 1m84, liefst 18 centimeter onder haar persoonlijke record. De zege was voor Zita Goossens met een sprong over 1m90. "In het hoogspringen had ik een offday", zei Thiam. "Maar ik wil er geen drama van maken in de wetenschap dat er al genoeg andere mensen zijn die hier een drama van gaan maken."

Dat ze dit seizoen nog geen enkele keer echt indruk kon maken, zorgt niet voor ongerustheid. "Toch heb ik er vertrouwen in dat ik er zal staan in Tokio. Momenteel ben ik niet helemaal fris door de zware opeenvolging van wedstrijden, maar na Luik komende woensdag heb ik nog een wedstrijdloze maand voor Tokio. Dus het komt allemaal wel goed." Bij het hoogspringen bij de mannen won Thomas Carmoy met een sprong over 2m23. Voor een ticket voor Tokio is Carmoy afhankelijk van de resultaten op andere nationale kampioenschappen.

Belgische kampioenen (mannen) discipline winnaar prestatie 100m Kobe Vleminckx 10"65 200m Robin Vanderbemden 21"08 400m Alexander Doom 45"34 800m Eliott Crestan 1'48"45 1.500m Peter Callahan Wirtz 3'40"51 5.000m Soufiane Bouchikhi 13'33"98 110m H Michael Obasuyi 13"32 400m H Tuur Bras 50"58 3.000m steeple Tim Van de Velde 9'06"03 discuswerpen Philip Milanov 61m36 hink-stap-springen Bjorn De Decker 15m09 hoogspringen Thomas Carmoy 2m23 kogelstoten Matthias Quintelier 18m10 polsstokspringen Robin Bodart

5m25 speerwerpen Timothy Herman 71m52 verspringen Mathias Broothaerts

7m50 tienkamp

