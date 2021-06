José De Cauwer: "Tadej Pogacar heeft geen voorsprong door zijn eindzege in 2020"

Primoz Roglic vindt zichzelf niet de uitgesproken favoriet voor deze Tour. Een trucje om het gewicht van de koers bij Tadej Pogacar en zijn ploegmakkers te leggen?

José De Cauwer: "Hij won, maar Roglic was vorig jaar de man van de Tour. Is er nu een verschil? Ze staan even ver."

"De ene is niet meer favoriet dan de andere. Het is niet dat Pogacar nu een voorsprong heeft door zijn eindzege van vorig jaar."

"Er zijn 3 teams in staat om het peloton te controleren en dat is voldoende om in de strijd voor het geel niet veel te zien", oppert Michel Wuyts.

"Tenzij een van die teams het over een andere boeg gooit en kiest voor guerrilla. Dan denk ik aan Ineos Grenadiers: zij kunnen Geraint Thomas bij de Slovenen zetten en Richard Carapaz laten aanvallen. Dat zou interessant zijn."

"Carapaz kan dat en durft dat. Hij heeft het gedaan in de Vuelta vorig jaar", herinnert José De Cauwer zich. "We spreken over 2 grote namen, maar Ineos kan een belangrijke rol spelen."