Golfers Thomas Detry en Thomas Pieters zijn officieel geselecteerd voor Tokio 2020

Detry is 94e op de wereldranglijst, Pieters 107e. In het olympische klassement, waarbij rekening wordt gehouden met de beperking van het aantal spelers per land, staan ze respectievelijk op de 29e en de 31e plaats.

Bovenaan de lijst staat de Spanjaard Jon Rahm, de nummer 1 op de wereldranglijst en vorige week met de US Open winnaar van zijn eerste major.

Na Rahm komen 4 Amerikanen: Justin Thomas, Colin Morikawa, Xander Schauffele en Bryson DeChambeau.

Mochten Detry en Thomas verstek laten gaan, dan is Nicolas Colsaerts, de 251e van de wereld, eerste vervanger. Tweede vervanger is Kristof Ulenaers, die op 2 weken tijd en na 2 challengertoernooien 431 plaatsen won op de wereldranglijst en nu 325e is.

Het olympisch golftoernooi wordt afgewerkt in de Kasumigaseki Country Club in Saitama.

De 29-jarige Pieters was er 5 jaar geleden bij in Rio. Hij stak toen een hand uit naar een medaille, maar eindigde op de ondankbare 4e plaats. Voor de 1 jaar jongere Detry zijn het zijn eerste Spelen.