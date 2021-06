Franse fans vliegen per ongeluk naar Boekarest in plaats van Boedapest

Engelse supporters stonden ooit in Lille in de Kempen, terwijl ze eigenlijk in Rijsel moesten zijn, enkele fans van Benfica belandden 2 jaar geleden in het verkeerde Frankfurt en wielrenner Staf Scheirlinckx miste ooit de Sluitingsprijs, omdat hij in het verkeerde Putte stond.

De lijst met dit soort geografische blunders is bijna eindeloos en daar kunnen we 6 Fransen aan toevoegen. Het was de Roemeense journalist Adi Munteanu die hen in de binnenstad van Boekarest tegenkwam. Hij vond het vreemd om hen daar aan te treffen, terwijl het toch een match was tussen Oekraïne en Noord-Macedonië die er op het programma stond.

De jongens controleerden hun vliegtuigtickets en stelden vast dat ze 3 tickets naar Boedapest en 3 tickets naar Boekarest bleken te hebben. Bij een check bij het thuisfront kregen ze er nog een klap bij. "Ze zeggen dat het onze eigen schuld is, omdat we het verschil niet weten tussen Boedapest en Boekarest", zegt Joel.

"Ik heb al die tickets in 1 keer geboekt, hoe kun je er dan 3 voor Boedapest en 3 voor Boekarest krijgen? Het lijkt wel alsof dit verborgen camera is."

"Ik moet eerlijk toegeven: voor mij was er tot nu toe geen verschil tussen Boedapest en Boekarest. We zouden eigenlijk meer moeten leren over Europa."

Uiteindelijk hadden de 6 jongens dubbele pech, want op televisie zagen ze hun geliefde Fransen slechts gelijkspelen tegen Hongarije.