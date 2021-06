Franse eersteklasser Stade Reims vist assistent Will Still op

De 28-jarige Will Still was dit seizoen de jongste hoofdtrainer ooit in de Jupiler Pro League, bij Beerschot. Enkele weken geleden koos de Antwerpse club echter voor Peter Maes als nieuwe T1 voor volgend seizoen. Still mocht blijven als T2, maar paste daarvoor.

Still zal bij Reims gaan samenwerken met de Belgische spelers Thomas Foket, Wout Faes en Thibault De Smet. De vlot drietalige Waals-Brabander, die Engelse roots heeft, was eerder ook al een korte periode hoofdcoach bij Lierse. Als videoanalist werkte hij ook voor STVV en Standard.

Reims beëindigde de Ligue 1 eind mei op een teleurstellende veertiende plaats.