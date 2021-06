Ellen van Dijk zet de proloog in de Lotto Belgium Tour naar haar hand

Ellen van Dijk was in Chimay twee seconden sneller dan de Britse Elynor Backstedt. Jolien D'hoore werd op vier seconden derde, Lotte Kopecky op vijf seconden vierde.

Van Dijk werd vorige week in Emmen nog tweede in het Nederlands kampioenschap tijdrijden, waarin ze 13 seconden moest toegeven op Anna van der Breggen.

Ze won eerder dit seizoen al de tijdrit van de Healthy Ageing Tour, waarin ze ook de eindzege op zak stak, maar kende daarna een terugval door een coronabesmetting.



"Na een periode waarin ik heel wat tegenslag kreeg te verwerken, is dit een mentale opkikker", zegt Ellen Van Dijk. "Eindelijk gaat het weer de goede kant op."

"Het parcours in Chimay lag er door de regen gevaarlijk glad bij, maar de omloop zat vol rechte stukken waar vol gas kon gegeven worden. Eigenlijk was er in die 4,4 kilometer maar één bocht waarin je echt in de remmen moest, echt mijn ding. Ik wou hier voor een topprestatie gaan. De leiderstrui wil ik zo lang mogelijk houden."