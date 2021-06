Dunk van Deandre Ayton in slotseconde bezorgt Phoenix 2e zege tegen Clippers

Het was de 9e zege op een rij voor de Suns in de play-offs. Bij de thuisploeg was er een persoonlijk record van 29 punten van Cameron Payne, maar vooral Ayton drukte zijn stempel op de uitkomst van de match.

Met 24 punten - een play-off-PR - en daarbij nog eens 14 rebounds was hij alomtegenwoordig. En dat tot in de allerlaatste seconde, want doen kwam daar zijn dunk op aangeven van Jae Crowder.

Devin Booker kende een moeilijke avond, maar was toch nog goed voor 20 punten. Booker liep tijdens de match een hevige bloedneus op en kon pas verder, nadat hij gehecht was.

Chris Paul ontbrak nog steeds bij Phoenix vanwege coronagerelateerde redenen. Het is onbekend wanneer hij kan terugkeren.

De Clippers van hun kant deden het opnieuw zonder sterspeler Kawhi Leonard, die blijft sukkelen met zijn knie.

De westelijke finale verhuist nu naar het Staples Center in Los Angeles. Wie het eerst 4 keer wint, stoot door naar de grote NBA-finale. Daarin wacht Atlanta of Milwaukee.