De KBVB keurt UEFA-beslissing af: "Waarschijnlijk spelen we met regenboogband"

Vanochtend wapperde er alvast een regenboogvlag aan het oefencomplex in Tubeke. Van Loock: "De UEFA had die regenboogkleuren op het Duitse stadion moeten toelaten. Als ze zelf onderschrijven dat ze voor integratie, gelijkheid en openheid staan, was dat een gepast signaal geweest."

"De kans is ook groot dat de Rode Duivels zondag met een regenboogband spelen. We zijn dat aan het bekijken, maar de regenboog-aanvoerdersband komt eraan."

"Wij hebben helaas geen stadion om in regenboogkleuren te hullen vandaag. Een vlag aan ons complex is dus het minste wat we konden doen om symbolisch te laten verstaan dat we het helemaal niet eens zijn met de beslissing van de UEFA." (zie foto bovenaan)