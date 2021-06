De beste generatie ooit, maar ook één grote zwakte: Portugal doorgelicht

Sterktes: kwalitatief de beste generatie ooit

De weelde was nog nooit zo groot. Cristiano Ronaldo is al lang niet meer de enige om in de gaten te houden bij de Europese kampioen. Bijna iedereen is het erover eens dat dit het meest talentvolle Portugal ooit is.



Om u een idee te geven: tegen Frankrijk begonnen Bruno Fernandes (15 goals en 12 assists bij Manchester United), Joao Felix (kampioen met Atletico) en André Silva (28 goals bij Frankfurt) op de bank. Diogo Jota en Bernardo Silva kregen de voorkeur op de flanken.

Daarnaast herontdekte Europa Renato Sanches. De middenvelder was ooit "The Next Big Thing", maar kon de verwachtingen bij Bayern München nooit inlossen. Het voorbije jaar was hij een sterkhouder in de kampioenenploeg van Lille.

Een rijtje lager heerst Ruben Dias. De onverzettelijke verdediger maakte bij Manchester City een verbluffende indruk in de Premier League. Het leverde hem een handvol individuele prijzen op - elke verdediger weet hoe uitzonderlijk je daarvoor moet presteren.