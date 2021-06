Cavendish: "Was in shock toen ze me belden voor Tour, maar voel minste druk in lange tijd"

"Was in shock toen Wilfried Peeters me belde"

"De eerste keer dat ik naar de Tour ging, was het voor Team Telekom, het grootste team van dat moment. Toen was ik opgewonden. Ik wist niet waar ik aan begon. De jaren daarna werkte ik altijd toe naar de Tour en werd er een team rond mij gebouwd."

"Ik weet nog maar een paar dagen dat ik de Tour zal rijden. Dat was een verrassing, een shock is eigenlijk een beter woord. Wilfried Peeters belde me en ik werd er stil van."

De 8 renners van Deceuninck - Quick Step voor de Tour zijn gearriveerd in Frankrijk. Voor Mark Cavendish was het een turbulente en last minute aanloop. Toch leek Cavendish ontspannen op de persconferentie. En daar had hij een goede uitleg voor.

"Het record van Merckx? Nummers zijn voor journalisten"

Het enige moment op de persconferentie waarop Mark Cavendish even bloedserieus werd, was toen hij gevraagd werd naar het record van Eddy Merckx van 34 zeges in de Tour. Cavendish zit aan 30 stuks.

"Ik heb er 30 gewonnen, maar ik weet hoe moeilijk het is om 1 rit te winnen in de Tour. Een ritzege in de Tour maakt al een renner zijn carrière. Als ik niet win deze Ronde van Frankrijk, dan is het maar zo. Win ik er nog 50 in mijn carrière, dan is het ook goed. Nummers zijn voor mij irrelevant. Het is vooral iets voor journalisten om over te kunnen schrijven. Ik zal gewoon mijn best doen."

De zesde etappe komt dit jaar aan in Châteauroux, een plek waar Cavendish goede herinneringen aan heeft. Hij won er al twee keer. "Het was ook daar dat ik mijn allereerste rit won, maar eigenlijk maakt het me niet uit waar ik zou winnen. Dat is meer iets voor romantici."

"Het is al een droom om voor deze ploeg de Tour te mogen rijden. Als iemand dat een jaar geleden tegen me had gezegd, dan had ik dat nooit geloofd. Ik heb me wel niet specifiek voorbereid op deze Tour, maar ik ben wel in goede conditie."

"Ik heb de meeste sprinters die naar de Tour trekken een week geleden geklopt (in de Baloise Belgium Tour). Dat geeft vertrouwen, maar wat me het meeste vertrouwen geeft is het team waarmee ik naar de Tour ga. Niet zoals bij vroegere teams, waar ik een beetje aan mijn lot werd overgelaten."