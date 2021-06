Aster Nzeyimana: "Had oorpijn door die juichende Hongaren"

Aster Nzeyimana is bezig aan zijn eerste groot toernooi als Sporza-commentator. In onze Facebook Live vertelde hij gefascineerd over zijn voorlopige EK-ervaringen. "Het geluid van de juichende Hongaren bij dat doelpunt van Fiola tegen Frankrijk was oorverdovend."

Na zijn wedstrijd Zweden - Polen die hij vanop de VRT becommentarieerde, maakte Aster Nzeyimana graag tijd voor onze dagelijkse Facebook Live.

Naast de vele vragen kwamen er ook veel complimenten binnen voor onze nieuwe commentator en daarvoor is Aster bijzonder dankbaar. "Ik ben blij dat iets wat ik het allerliefste doe bij het publiek aanslaat."

Hongarije - Frankrijk was de mooiste

Aster becommentarieerde 6 wedstrijden van de groepsfases van het EK. Toch bleef er één het meest bij. "Ik heb het meest genoten van Hongarije - Frankrijk. In de Puskás Aréna, in Boedapest, zaten er 67.000 supporters, hoeveel keer maak je dat mee?" "Zelfs in de Premier League is de elatie nooit zo groot als toen in Boedapest, wanneer Attila Fiola het Hongaarse doelpunt scoorde. Toen werd het té gek voor woorden."

Aster vreesde toen luidop in zijn microfoon tinnitus te hebben opgelopen en dat was blijkbaar niet overdreven."Ik doe altijd één oorschelp van mijn koptelefoon af om het geluid van het stadion in mij op te nemen. Ik had toen echt pijn aan mijn oor omdat het geluid van de juichende Hongaren, dat bovendien nog door het plexiglas gedempt werd, écht oorverdovend was."

Het geluid dat van de Puskás Aréna rolde toen Fiola scoorde tegen Frankrijk was oorverdovend, volgens Aster.

De samenvatting van Hongarije-Frankrijk met commentaar van Aster

Plexiglas was het moeilijkste

Toen hem gevraagd werd naar de grootste uitdaging, verwees Aster onmiddellijk naar een coronamaatregel. "Het plexiglas waarrond commentatoren omhuld zijn, maakt het enorm moeilijk om spelers uit elkaar te houden." "Dat is heel onnozel want ik ken natuurlijk het verschil tussen Mbappé en Benzema. Maar gefilterd door duizenden plexiglazen leken die verdomd goed op elkaar. Mensen die voor hun 4K-televisie zitten denken dan waarschijnlijk 'hoe kan die dat nu niet zien?!'

"Ik nodig iedereen uit om het eens vanop de commentatorplek te bekijken, want in de Puskás Aréna zit je dan nog eens in de nok van het dak, waardoor je al helemaal veel minder ziet."

"Daarnaast is commentator zijn ook één van de weinige jobs ter wereld waarbij iedereen denkt het beter te weten of beter te kunnen. Dat is de schoonheid ook aan voetbal en de reden waarom er zoveel over gepraat wordt. Maar je moet er dus mee om kunnen en dat lukt, al is het soms niet makkelijk."

Aster zijn werkplek in de Puskás Aréna.

Jakub Swierczok is de moeilijkste naam

Commentaar geven en moeilijke namen uitspreken, het is een welbekend fenomeen, ook voor Aster, al heeft hij een gouden advies: "Ik vraag altijd raad aan lokale journalisten hoe je de namen moet uitspreken." "Er gaat zo'n grapje rond dat als je bij Hongarije lukraak Szalaï zegt, het meer dan waarschijnlijk juist is, want er spelen er 3. Maar blijkbaar spreek je één ervan uit als 'Tszoloj' en een andere dan weer als 'Shalajie'."

"Omdat ik net Polen heb gedaan is en die namen pas echt uitdagingen zijn, was de moeilijkste naam die van Jakub Swierczok. Moeilijk, want je spreekt het niet uit zoals het er staat. En ik heb ook wel eens 'Kulululusevski' bij Kulusevski van Zweden gezegd."

De man met volgens Aster de moeilijkste naam om uit te spreken van het toernooi: Swierczok.

Wedstrijden van België kijken was onmogelijk

Als commentator moet je soms ook wel wedstrijd missen, bijvoorbeeld die van de Rode Duivels. "Ondanks de fantastische Sporza-productie die alles perfect regelt en eerder omdat ik organisatorisch verschrikkelijk ben, was ik in Amsterdam vergeten een sneltest te doen, waardoor ik de wedstrijd van België heb gemist."

"Ik was nochtans speciaal op tijd om om 18.00u de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Denemarken te kunnen bekijken. Maar ik moest dus nog eerst een sneltest gaan doen." "Dan heb ik maar half zitten luisteren naar Peter Vandenbempt op de radio. De tweede helft bekeek ik in de Amsterdam Arena en dat was op zich wel leuk. Al concentreer je je nooit echt op zo'n match omdat je al bezig bent met je eigen wedstrijd."

Nederland - Tsjechië is de laatste

Aster heeft met de 1/8ste finale tussen Nederland en Tsjechië zijn laatste wedstrijd op dit EK. "Een hele leuke, ik zie Nederland heel graag spelen en daarna zit het EK voor mij er op. Zo gaat dat als nieuwkomer." "Mensen zeggen altijd 'jij volgt Frank Raes op', bij Extra Time klopt dat wel, maar in de commentaarwereld stond Frank in hiërarchie helemaal bovenaan, hij valt weg en ik kom er onderaan bij. Ik word niet bovenaan toegevoegd en dat is maar logisch ook natuurlijk, ik moet nog mijn streepjes verdienen."

Dumfries juicht voor Nederland. Nederland - Tsjechië is Aster zijn laatste wedstrijd van dit EK.

De moeilijkste keuze: Tess of Imke?

Een date met Tess of een date met Imke Courtois kwam ook uit het vragenvuur gerold. "Ik ken Imke al langer, dus ik zal voor een date met Tess kiezen. We zijn beiden wel van 't straat dus het zal dan wel geen date zijn,, maar eerder een vriendschappelijk etentje. Dat is ook fijn!"