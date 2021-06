Alaphilippe: "Ben momenteel gefocust op 1e week, daarna zien we wel"

Koersen in de trui van wereldkampioen in eigen land maakt de vijfde deelname van Alaphilippe extra speciaal. "De Tour is altijd een speciaal moment in het seizoen. Ik kom met ambitie aan de start. Tegelijkertijd wil ik ook genieten van de Tour en van het publiek dat opnieuw langs de kant mag staan."

En Alaphilippe ziet meteen mogelijkheden. "We hebben met de ploeg woensdag de eerste etappe verkend. Het is een mooie finale, veel moeilijker dan ik me had voorgesteld. Die finale is echt pittiger dan ik had verwacht, lastiger dan de etappe met aankomst op de Mûr-de-Bretagne daags nadien."

Op dag vijf is er een tijdrit in de Tour van 2021. Twee jaar geleden reed Alaphilippe een bijzonder sterke tijdrit in de Tour, misschien kan hij daar dit jaar de gele trui veroveren of verstevigen?